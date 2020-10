Coronavirus: Conte, 'dopo Lombardia e Campania non possiamo escludere altri' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "In questi ultimi giorni e in queste ultime ore ci sono alcune regioni che hanno promosso la procedura per venire a misure più restrittive. Si è concluso l'iter della Lombardia ed è in corso quello della Campania e non possiamo escludere ulteriori aggiornamenti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "In questi ultimi giorni e in queste ultime ore ci sono alcune regioni che hanno promosso la procedura per venire a misure più restrittive. Si è concluso l'iter dellaed è in corso quello dellae nonulteriori aggiornamenti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo nell'Aula del Senato sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - Affaritaliani : Conte: 'Le scuole restano aperte Limitare gli spostamenti non necessari' - palermomaniait : Coronavirus, Conte al Senato: ''Mai abbassata la guardia'' *VIDEO* - -