Coronavirus: Conte, ‘decisivo coordinamento, preservare omogeneità misure’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “A livello regionale bisogna mantenersi pronti a intervenire per modulare in modo più restrittivo” le misure “se aumenta il contagio. La Regione può stabilire norme d’intesa con il ministro della Salute. In questa fase ritengo fondamentale e decisivo il massimo coordinamento tra i diversi livelli di governo, con la collegialità delle scelte, che devono preservare i caratteri di omogeneità e coerenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’informativa al Senato sul nuovo Dpcm con le misure per il Contenimento dei contagi da Covid-19.L'articolo Coronavirus: Conte, ‘decisivo coordinamento, preservare omogeneità ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “A livello regionale bisogna mantenersi pronti a intervenire per modulare in modo più restrittivo” le misure “se aumenta il contagio. La Regione può stabilire norme d’intesa con il ministro della Salute. In questa fase ritengo fondamentale e decisivo il massimotra i diversi livelli di governo, con la collegialità delle scelte, che devonoi caratteri di omogeneità e coerenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante l’informativa al Senato sul nuovo Dpcm con le misure per ilnimento dei contagi da Covid-19.L'articolo, ‘decisivoomogeneità ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - MicheleRovito : RT @tvdellosport: ?? INTER, #HAKIMI POSITIVO Tegola per Antonio #Conte, a poche ore dall'esordio in #ChampionsLeague della sua #Inter con… - CalcioRepublic : #Inter, nuovo problema per #Conte: Hakimi positivo al #Coronavirus -