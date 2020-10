Coronavirus: Conte annuncia che le prime dosi di vaccino potrebbero essere disponibili già a dicembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diversi sono i vaccini che sono ormai in sperimentazione nella Fase 3 e diversi candidati stanno per avere i risultati dei test con i dati preliminari. La possibilità che le prime dosi di vaccino possano arrivare già nel corso del mese di dicembre è stata annunciata dal premier Giuseppe Conte che ha spiegato “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”. In fase di valutazione da parte dell’Ema, l’autorità europea sui farmaci, ci sono, appunti, due vaccini ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diversi sono i vaccini che sono ormai in sperimentazione nella Fase 3 e diversi candidati stanno per avere i risultati dei test con i dati preliminari. La possibilità che ledipossano arrivare già nel corso del mese diè statata dal premier Giuseppeche ha spiegato “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) delOxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, lesarannoall’inizio di”. In fase di valutazione da parte dell’Ema, l’autorità europea sui farmaci, ci sono, appunti, due vaccini ...

