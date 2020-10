Coronavirus, Conte al Senato: “Siamo dentro la pandemia, il nemico non è sconfitto ma circola ancora tra noi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “L’evolversi della situazione ha reso necessaria l’adozione urgente di un nuvovo Dpcm con ulteriori misure restrittive al fine di Contenere il più possibile il contagio in presenza di una recrudescenza del virus. In ragione dell’urgenza e del repentino aggravamento della situazione non è stato possibile informare in via preventiva il Parlamento”, lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. “Voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia: l’Italia è stata la nazione che per prima con coraggio e determinazione ha deciso di chiudere e il paese più prudente anche nelle riaperture. Nonostante i tanti passi in avanti fatti non potevamo e non dovevamo considerarci in un porto ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “L’evolversi della situazione ha reso necessaria l’adozione urgente di un nuvovo Dpcm con ulteriori misure restrittive al fine dinere il più possibile il contagio in presenza di una recrudescenza del virus. In ragione dell’urgenza e del repentino aggravamento della situazione non è stato possibile informare in via preventiva il Parlamento”, lo dice il premier Giuseppein. “Voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta dellanon abbiamo mai abbassato la guardia: l’Italia è stata la nazione che per prima con coraggio e determinazione ha deciso di chiudere e il paese più prudente anche nelle riaperture. Nonostante i tanti passi in avanti fatti non potevamo e non dovevamo considerarci in un porto ...

