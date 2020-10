Coronavirus, contagi boom: sono oltre 15mila in 24 ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ancora un balzo in avanti dei contagi da Coronavirus in Italia: in appena 24 ore sono oltre 15mila con 127 morti. Si aggrava anche oggi la situazione dei contagi da Coronavirus in Italia: il balzo in avanti è serio e infatti i nuovi positivi sono 15.199. I decessi sono 127: questo è forse il dato … Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ancora un balzo in avanti deidain Italia: in appena 24 orecon 127 morti. Si aggrava anche oggi la situazione deidain Italia: il balzo in avanti è serio e infatti i nuovi positivi15.199. I decessi127: questo è forse il dato …

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Il ministro della salute @robersperanza : 'La situazione è molto seria, serve uno sforzo. Il lockdwn non è deciso,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: i nuovi contagi sono 10.874 (con circa 145mila tamponi), 89 i morti - EmilioBerettaF1 : Coronavirus, il bollettino di oggi 21 ottobre in Lombardia: oltre 4 mila nuovi contagi, dato record…… - juve_grecchi : RT @GeorgeSpalluto: Nuovi contagi suddivisi per regione 4125 (+2102) Lombardia 1799 (+403) Piemonte 1760 (+448) Campania 1422 (+932) Veneto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi HTTP/1.1 New Session Failed