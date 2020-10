Coronavirus, campionato sospeso in Repubblica Ceca: lo Sparta Praga rischia di non giocare in Europa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Coronavirus è tornato a preoccupare il mondo, un pò ovunque sono infatti aumentati i casi positivi. La decisione in Repubblica Ceca è stata quella di sospendere il campionato, la scelta potrebbe avere un impatto molto pesante anche in Europa League sullo Sparta Praga, avversario del Milan. Per disputare la partita contro il Lille, il club ha ottenuto un via libera che per il momento è parziale: infatti riguarda solo la prossima gara e non tutta la competizione. Il Ministero della Salute ceco ha completamente vietato l’ingresso degli spettatori allo stadio, sarà consentito l’accesso di 350 persone. La pandemia continua a condizionare molto anche in mondo del calcio, ma le conseguenze arrivano dalle decisioni prese ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilè tornato a preoccupare il mondo, un pò ovunque sono infatti aumentati i casi positivi. La decisione inè stata quella di sospendere il, la scelta potrebbe avere un impatto molto pesante anche inLeague sullo, avversario del Milan. Per disputare la partita contro il Lille, il club ha ottenuto un via libera che per il momento è parziale: infatti riguarda solo la prossima gara e non tutta la competizione. Il Ministero della Salute ceco ha completamente vietato l’ingresso degli spettatori allo stadio, sarà consentito l’accesso di 350 persone. La pandemia continua a condizionare molto anche in mondo del calcio, ma le conseguenze arrivano dalle decisioni prese ...

Coronavirus, stop al campionato in Repubblica Ceca ma lo Sparta Praga potrà giocare in EL

difficile che riesca a recuperare per la partita di campionato. Gli altri assenti per Marco Giampaolo sono il portiere Milinkovic-Savic, squalificato per un turno, e i due giocatori positivi al ...

Si gioca col rischio calcolato

La sfida al Covid-19 è inevitabile. Nelle stesse condizioni è il calcio ... Quest’anno non ha ancora vinto in campionato, quattro pareggi su quattro, due clamorosi, 3-3 e 4-4. Al San Paolo giocherà ...

