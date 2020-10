Coronavirus Campania | l' ordinanza di De Luca in Pdf Stop spostamenti tra province

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,4% Regioni con i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Coronavirus, la Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Da domani solo didattica a distanza. Sospese le attiv… - e_franceschini : RT @RepubblicaTv: Covid, scuole chiuse a Napoli: il maestro va sotto i balconi e legge Rodari agli alunni: Le scuole della Campania sono ch… - bjacomino : RT @RepubblicaTv: Covid, scuole chiuse a Napoli: il maestro va sotto i balconi e legge Rodari agli alunni: Le scuole della Campania sono ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Da cittadino, ho l’impressione che la scienza sia allarmata, più che preoccupata, per la seconda ondata che ha innescato un incremento sensibile dei contagi da Covid-19 in Italia ... perché anche ...Scuole chiuse a Bacoli dopo il focolaio di coronavirus a Monte di Procida Il ... dell'aumento dei contagi in città e in tutta la Campania, il sindaco Peppe Pugliese ha deciso di varare misure ...