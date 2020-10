Coronavirus | Brusaferro | “Non dico ‘non uscite’ | evitate però feste | momenti conviviali e incontri non necessari”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La pandemia non è fuori controllo, “ma la crescita dei contagi è significativa, specie in alcune zone del Paese“, “è necessario intervenire tempestivamente per modificare l’andamento dell’epidemia. È importante che ci sia un’allerta nazionale oltre a misure più restrittive e mirate in ambiti regionali e locali, come ad esempio sta avvenendo in Lombardia e Campania dove il virus si sta diffondendo più velocemente“: lo ha dichiarato Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, che, in un’intervista al Corriere della Sera fa il punto della situazione sui contagi in Italia. Secondo“la pandemia non è sfuggita di mano. Possiamo tornare indietro anche in quelle ...