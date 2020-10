Coronavirus Brasile, deceduto un volontario del vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Brasile è morto un volontario che stava sperimentando il vaccino AstraZeneca. Non si hanno notizie sulla sua identità. vaccino anti-covid, morto volontario della sperimentazione AstraZeneca su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inè morto unche stava sperimentando il. Non si hanno notizie sulla sua identità.anti-covid, mortodella sperimentazionesu Notizie.it.

