Coronavirus, boom di contagi in Veneto e Marche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Crescono e preoccupano i dati diffusi a livello regionale: nelle ultime 24 ore in Veneto i nuovi casi sono stati più di mille; nelle Marche toccato il numero più alto dal 21 marzo scorso, con l'indice dei positivi al 15,2% Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Crescono e preoccupano i dati diffusi a livello regionale: nelle ultime 24 ore ini nuovi casi sono stati più di mille; nelletoccato il numero più alto dal 21 marzo scorso, con l'indice dei positivi al 15,2%

