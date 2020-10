Coronavirus: bollettino del 21 ottobre, impennata di morti, 127, e di contagi 15.199 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 2.369 i guariti, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.057 (+603): di questi 926 (+56) sono ospitati nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 145.459, mentre il numero degli attualmente positivi registra oggi quota 155.442 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 2.369 i guariti, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.057 (+603): di questi 926 (+56) sono ospitati nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 145.459, mentre il numero degli attualmente positivi registra oggi quota 155.442

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino di oggi: 15.199 nuovi contagi e 127 decessi - fanpage : Impennata di contagi in Lombardia. Sono 4.126 nelle ultime 24 ore. Mai un dato così alto dall'inizio dell'emergenza - CiaoKarol : Coronavirus. Aggiornamento del 21 Ottobre: oggi 15.199 contagi e 127 morti: Coronavirus: ecco il bollettino di oggi… - NewsMondo1 : Coronavirus, 15.199 nuovi casi in Italia, più di 4.000 in Lombardia, riapre ospedale in Fiera. Allarme nelle grandi… -