Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: "Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) "State in casa e vedete poca gente". Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si rivolge agli anziani (over 65, per la precisione) in un'intervista a Radio Deejay. "Il virus ha ucciso in italia 36mila persone, di cui 33mila over 65. Dobbiamo proteggere quella fascia d'età". Sala parla anche di una generale confusione che si sta creando in questo particolare momento, anche tra gli esperti: "Sto sentendo vari medici. La situazione non è chiara, qualcuno dice di adattarsi, qualcun'altro grida al dramma. Non si può ragionare solo sulle terapie intensive. Bisogna creare spazi di isolamento per i pazienti, questo mi dicono i medici". Poi il sindaco di Milano commenta anche il coprifuoco che in ...

