Coronavirus, Arzano in Campania zona rossa. Incremento dei contagi del 209,4% (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tra le misure prevista dall'ordinanza 82 firmata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, c'è anche l'istituzione fino al 30 ottobre della "zona rossa" di Arzano (Napoli). Nel comune di Arzano, ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord, si è avuto un Incremento del 209,4% dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre. L'ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un "mini lockdown" con stop delle attività didattiche e chiusura delle attività commerciali ha provocato manifestazioni e proteste. "Tale situazione – si legge nell'ordinanza che cita una nota della commissione straordinaria – ha amplificato il rischio di ulteriori contagi in un ...

