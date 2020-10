Coronavirus: anche la Lombardia verso la chiusura dei centri commerciali nel week-end (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”: è quanto si legge nella bozza della nuova ordinanza della Regione Lombardia, che l’ANSA ha potuto visionare.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Nelle giornate di sabato e domenica è disposta ladelle grandi strutture di vendita nonché degli esercizial dettaglio presenti all’interno dei. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”: è quanto si legge nella bozza della nuova ordinanza della Regione, che l’ANSA ha potuto visionare.L'articolo MeteoWeb.

CRILombardia : Abbiamo un'arma per difenderci dal #CoronaVirus: la mascherina! Indossiamola sempre! Proteggendo gli altri, protegg… - La7tv : #ottoemezzo Confronto tra la Ministra @AzzolinaLucia e l'immunologa Antonella Viola sui test da introdurre nella sc… - matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Mariang15709842 : RT @CesareSacchetti: È stato trovato del titanio cancerogeno nelle mascherine. Non solo costringono le persone a respirare anidride carboni… - IlFriuli : Coronavirus, 219 nuovi contagi in Fvg. Registrato oggi anche il decesso di Gabriele Damiani, che era ricoverato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche il Papa ora indossa sempre la mascherina TGCOM Coronavirus, i dati nel mondo. Francia in emergenza fino a febbraio

Quasi tutti i Paesi europei prendono provvedimenti più o meno drastici contro la pandemia, dai lokdown ai coprifuoco ...

I primi eurobond vanno a ruba Richieste record

Storico debutto con il botto dell’Ue sul mercato dei bond, con 233 miliardi complessivi di richieste a fronte di due emissioni di eurobond da 10 e 7 miliardi di euro. Si tratta di due eurobond a tasso ...

Quasi tutti i Paesi europei prendono provvedimenti più o meno drastici contro la pandemia, dai lokdown ai coprifuoco ...Storico debutto con il botto dell’Ue sul mercato dei bond, con 233 miliardi complessivi di richieste a fronte di due emissioni di eurobond da 10 e 7 miliardi di euro. Si tratta di due eurobond a tasso ...