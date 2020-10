Coronavirus, anche Chiara Ferragni lancia l’appello: “indossate la mascherina per evitare lo scenario peggiore” [VIDEO] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le storie Instagram di Fedez, nelle quali il cantante ha invitato tutti i suoi follower ad indossare la mascherina, raccontando di essere stato chiamato dal Premier Conte per mandare un messaggio importantissimo a tutta l’Italia, anche Chiara Ferragni ha deciso di invitare tutti i suoi seguaci ad essere prudenti e seguire le regole. “Mi ricollego alle storie che ha fatto ieri Fede, penso ce chiunque abbia un grosso seguito debba anche avere la responsabilità di sensibilizzare, in questo momento mi sento di sensibilizzare verso l’uso della mascherina, è un piccolo gesto che fa la differenza, soprattutto se utilizzato da tutti quanti. Adesso in Italia siamo verament ein una situazione delicata e dun semplice gesto come quello di mettere la ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo le storie Instagram di Fedez, nelle quali il cantante ha invitato tutti i suoi follower ad indossare la, raccontando di essere stato chiamato dal Premier Conte per mandare un messaggio importantissimo a tutta l’Italia,ha deciso di invitare tutti i suoi seguaci ad essere prudenti e seguire le regole. “Mi ricollego alle storie che ha fatto ieri Fede, penso ce chiunque abbia un grosso seguito debbaavere la responsabilità di sensibilizzare, in questo momento mi sento di sensibilizzare verso l’uso della, è un piccolo gesto che fa la differenza, soprattutto se utilizzato da tutti quanti. Adesso in Italia siamo verament ein una situazione delicata e dun semplice gesto come quello di mettere la ...

CRILombardia : Abbiamo un'arma per difenderci dal #CoronaVirus: la mascherina! Indossiamola sempre! Proteggendo gli altri, protegg… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dalla #EmiliaRomagna: nel giorno recordo per i tamponi (oltre 16.500), sono 5… - rtl1025 : ?? Dieci atleti della nazionale italiana di #nuoto in raduno collegiale a Livigno sono risultati positivi al… - RSIsport : ???? Dopo Sergio Perez, anche Lance Stroll è risultato positivo al coronavirus #F1 - Marco_Bello1 : RT @colvieux: Sono mesi oramai che vi parlo del contagio via #aerosol su cui converge la comunità scientifica. Che significa? Che oltre all… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche il Papa ora indossa sempre la mascherina TGCOM Coronavirus, classi chiuse a Caltanissetta e Resuttano: in giornata l'Asp effettuerà 400 tamponi

In media, in questi ultimi giorni l'Asp di Caltanissetta, sta eseguendo 400-500 tamponi al giorno. In giornata l'Asp ne eseguirà 400, non solo a studenti e insegnanti delle classi in quarantena ma anc ...

Covid, dipendente comunale positivo e l’ufficio chiude

È successo al Giglio: in tutta la provincia sono 10 i nuovi casi. Due persone in Terapia intensiva, 15 a Malattie infettive ...

In media, in questi ultimi giorni l'Asp di Caltanissetta, sta eseguendo 400-500 tamponi al giorno. In giornata l'Asp ne eseguirà 400, non solo a studenti e insegnanti delle classi in quarantena ma anc ...È successo al Giglio: in tutta la provincia sono 10 i nuovi casi. Due persone in Terapia intensiva, 15 a Malattie infettive ...