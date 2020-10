Coronavirus: altri 15.199 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono state 127 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarà anche vero che un’altissima parte di quanti contagiati si sono poi rivelati asintomatici, ma certo, sapere che nelle ultime 24 ore a fronte di 177.848 tamponi esegeti, sono stati individuati altri 15.199 i nuovi casi di Covid, fa paura. Ancora una volta il ministero della Salute ha indicato che nessuna regione ha registrato zero contagi. Sempre ‘messa peggio‘ purtroppo la Lombardia che stavolta segna la cifra record di 4.125 positivi. Ma non scherzano nemmeno altre, come la Campania (1.760), il Veneto (1.422), ed il Lazio (1.219). In tutto ciò si distinguono soltanto il Molise e la Basilicata, che non raggiungono ciascuna i 100 casi. Su fronte delle vittime poi un’altra amara ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sarà anche vero che un’altissima parte di quantiati sipoi rivelati asintomatici, ma certo, sapere che24 ore a fronte di 177.848 tamponi esegeti,stati individuati15.199 icasi di Covid, fa paura. Ancora una volta il ministero della Salute ha indicato che nessuna regione ha registrato zero. Sempre ‘messa peggio‘ purtroppo la Lombardia che stavolta segna la cifra record di 4.125 positivi. Ma non scherzano nemmeno altre, come la Campania (1.760), il Veneto (1.422), ed il Lazio (1.219). In tutto ciò si distinguono soltanto il Molise e la Basilicata, che non raggiungono ciascuna i 100 casi. Su fronte dellepoi un’altra amara ...

petergomezblog : Coronavirus, 10.874 nuovi casi con 144.737 tamponi. Quasi 800 ricoveri in 24 ore e altri 73 malati in terapia inten… - CRILombardia : Abbiamo un'arma per difenderci dal #CoronaVirus: la mascherina! Indossiamola sempre! Proteggendo gli altri, protegg… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri esprime il proprio cordoglio per la morte del Brig. Ca. Tonino Belli, deceduto purtroppo, a… - iltirreno : Coronavirus, le parole e soprattutto le raccomandazioni di Conte: «Non si possono escludere altri interventi più ri… - AngeloTofalo : RT @_Carabinieri_: L’Arma dei #Carabinieri esprime il proprio cordoglio per la morte del Brig. Ca. Tonino Belli, deceduto purtroppo, al par… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri 148 contagi, due decessi e due pazienti in terapia intensiva la VOCE del TRENTINO Covid, oltre 15mila nuovi casi e altri 127 morti

Sono 15.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 127 e portano a 36.832 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza ...

Il coronavirus condiziona la serie B e la Spal

La sconfitta di Empoli arriva dopo la positività di tre giocatori: e l'attacco ora è un rebus. Pure Monza e Reggiana alle prese con il virus ...

Sono 15.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 127 e portano a 36.832 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza ...La sconfitta di Empoli arriva dopo la positività di tre giocatori: e l'attacco ora è un rebus. Pure Monza e Reggiana alle prese con il virus ...