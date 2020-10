Coronavirus, altre 4 morti in Sardegna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) , Visited 171 times, 203 visits today, Notizie Simili: Un flusso di cocaina continuo fino a Olbia,… Minaccia di morte l'ex compagna con un'ascia:… Coronavirus, nuovo decesso in ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) , Visited 171 times, 203 visits today, Notizie Simili: Un flusso di cocaina continuo fino a Olbia,… Minaccia di morte l'ex compagna con un'ascia:…, nuovo decesso in ...

vaticannews_it : #17ottobre #Nelmondo #Botswana Violenze domestiche in aumento #Portogallo #FratelliTutti Vescovi: “Nuovo paradigma”… - RegLombardia : #LNews sono 2.419 i nuovi positivi con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 7,9%. Ricordiamo che… - AZambo69 : RT @ilgiornale: Il virologo Giorgio Palù invita alla prudenza nei comportamenti, ma vuole precisare: 'Il Coronavirus non è la peste, non sa… - losmadonno : RT @francescatotolo: Oltre il terrorismo mediatico, un po' di numeri veri. Solo il 3,6% dei deceduti non aveva altre patologie e solo l'1%… - AglCedat : RT @ilgiornale: Il virologo Giorgio Palù invita alla prudenza nei comportamenti, ma vuole precisare: 'Il Coronavirus non è la peste, non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altre Coronavirus, altre quattro morti in Sardegna: il totale sale a 181 Gallura Oggi Covid, l'allarme dei medici di Napoli: qui mancano 250 anestesisti, pneumologi e infettivologi,

Fanpage.it ha intervistato Bruno Zuccarelli vice presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli per fare il punto sulla condizione sanitaria della città, dopo l'impennata del contagio da Coronavirus.

I ritardi nella seconda ondata

il Presidente Conte ha dichiarato che si sta provvedendo a garantire, per fronteggiare l’emergenza, gli Ospedali, i posti letto, i Reparti intensivi e subintensivi, ma non ha specificato come risolver ...

Fanpage.it ha intervistato Bruno Zuccarelli vice presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli per fare il punto sulla condizione sanitaria della città, dopo l'impennata del contagio da Coronavirus.il Presidente Conte ha dichiarato che si sta provvedendo a garantire, per fronteggiare l’emergenza, gli Ospedali, i posti letto, i Reparti intensivi e subintensivi, ma non ha specificato come risolver ...