Coronavirus a Napoli, la mappa del contagio: tutti i quartieri (FOTO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A partire dal 1 agosto, come atteso, è stata osservata una seconda ondata di contagi da Covid-19. La città di Napoli ha una velocità di crescita superiore rispetto a quella Regionale. La media dell’età cresce progressivamente con l’aumento dei contagi (il contagio si trasferisce dai soggetti giovani agli anziani). ”Questo studio è frutto del lavoro della task force istituita da me e dall’assessore Francesca Menna, visto che dall’Unità di crisi regionale non ci arrivano dati puntuali”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha spiegato lo studio realizzato che mappa la diffusione del virus in città. Un’analisi che è partita dai ”dati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– A partire dal 1 agosto, come atteso, è stata osservata una seconda ondata di contagi da Covid-19. La città diha una velocità di crescita superiore rispetto a quella Regionale. La media dell’età cresce progressivamente con l’aumento dei contagi (ilsi trasferisce dai soggetti giovani agli anziani). ”Questo studio è frutto del lavoro della task force istituita da me e dall’assessore Francesca Menna, visto che dall’Unità di crisi regionale non ci arrivano dati puntuali”. Così il sindaco di, Luigi de Magistris, ha spiegato lo studio realizzato chela diffusione del virus in città. Un’analisi che è partita dai ”dati ...

