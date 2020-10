Coronavirus | a Napoli 409 nuovi casi e 3 decessi | oltre 12mila in isolamento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 1.760contagi registrati oggi in Campania, sono 409 quelli relativi alla città di. Lo comunica l’Asl1 Centro nel consueto bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore sono tre i cittadini napoletani deceduti, appena uno quello guarito. Ad oggi le persone residenti in città ricoverate in ospedale sono 190 (di cui 16 in terapia intensiva), quelle indomiciliare sono 6.011 mentre i soggetti addomiciliare fiduciario sono 6.421. Dei 409positivi 189 provengono dall’indagine epidemiologica eseguita sui contatti stretti di positivi. Altri 118 (92 paucisintomatici e 26 sintomatici) sono emersi dai tamponi eseguiti da Usca su richiesta dei ...