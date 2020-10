Coronavirus, 15.199 nuovi casi in Italia, più di 4.000 in Lombardia, riapre ospedale in Fiera. Allarme nelle grandi città (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 ottobre: più di 15.000 nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore. L’emergenza Coronavirus investe l’Italia nella giornata del 21 ottobre, con più di 15.000 casi nelle ultime ventiquattro ore. Pesano in maniera significativa i dati della Lombardia, del Piemonte, della Campania, del Lazio e del Veneto. Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 ottobre Nell’aggiornamento del 21 ottobre si contano 15.199 nuovi casi di Coronavirus e 127 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Aumentano di più di seicento ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Emergenzain, il bollettino del 21 ottobre: più di 15.000registratiultime ventiquattro ore. L’emergenzainveste l’nella giornata del 21 ottobre, con più di 15.000ultime ventiquattro ore. Pesano in maniera significativa i dati della, del Piemonte, della Campania, del Lazio e del Veneto.in, il bollettino del 21 ottobre Nell’aggiornamento del 21 ottobre si contano 15.199die 127 decessi registratiultime 24 ore. Aumentano di più di seicento ...

