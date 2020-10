Coprifuoco, Schiavo, Confesercenti,: mazzata letale per imprese di ristorazione, sono ridotte a zombie, morti che camminano. (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con il Coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Vincenzo, presidenteCampania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con ilalle 23 i nostri ristoratoriobbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se ...

soloio0509 : RT @Testament73: Questo è un altro: hai votato #osceriff? E mò taa piji nder culo! Coprifuoco, Schiavo (Confesercenti): mazzata letale per… - Testament73 : Questo è un altro: hai votato #osceriff? E mò taa piji nder culo! Coprifuoco, Schiavo (Confesercenti): mazzata leta… - GazzettAvellino : Coprifuoco, Schiavo (Confesercenti): mazzata letale per imprese di ristorazione, sono ridotte a zombie, morti che c… - GazzettaSalerno : Coprifuoco, Schiavo (Confesercenti): mazzata letale per imprese di ristorazione, sono ridotte a zombie, morti che c… - Agenparl : CONFESERCENTI CAMPANIA, SCHIAVO: «IL COPRIFUOCO ALLE 23 È UNA MAZZATA LETALE PER LE NOSTRE AZIENDE DI RISTORAZIONE»… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Schiavo Coronavirus, coprifuoco o meno la salute deve venire prima di tutto. Costi quel che costi Il Fatto Quotidiano Coprifuoco, Schiavo (Confesercenti): mazzata letale per imprese di ristorazione, sono ridotte a zombie, morti che camminano.

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se q ...

Confesercenti Campania: “Il coprifuoco alle 23 è una mazzata per le nostre aziende di ristorazione”

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se ...

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se q ...Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se ...