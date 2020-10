Coprifuoco, nuova ordinanza in Lombardia: ecco cosa cambia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ottobre 2020 - Coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre , consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ottobre 2020 -dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre , consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ...

Corriere : Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - leggoit : Coprifuoco in Lombardia, lezioni online alle superiori e autocertificazione: la nuova ordinanza regionale - Martina95190659 : RT @ItalicaTestudo: Migliaia di esercenti rischiano di subire i disastrosi effetti del #coprifuoco (e non solo in #Lombardia) Intanto, col… -