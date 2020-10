Coprifuoco nelle Regioni: come funziona, gli orari e l’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è confusione al momento su cosa sta accadendo in alcune Regioni che avrebbero scelto di mettere in pratica regole più dure per contrastare il propagarsi dell’epidemia da Covid-19. La Lombardia, così come la Campania, si preparano al loro Coprifuoco: ecco come funziona e cosa bisogna fare per spostarsi. La Lombardia e il Coprifuoco La Lombardia si attrezza per cominciare il suo Coprifuoco. Stando alle indiscrezioni, dovrebbe prendere il via già dal 22 ottobre. Al momento l’ordinanza di Coprifuoco firmata dal governatore della regione Attilio Fontana e dal ministro della Salute Speranza sarebbe stata inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia in attesa della sua ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è confusione al momento su cosa sta accadendo in alcuneche avrebbero scelto di mettere in pratica regole più dure per contrastare il propagarsi dell’epidemia da Covid-19. La Lombardia, cosìla Campania, si preparano al loro: eccoe cosa bisogna fare per spostarsi. La Lombardia e ilLa Lombardia si attrezza per cominciare il suo. Stando alle indiscrezioni, dovrebbe prendere il via già dal 22 ottobre. Al momento l’ordinanza difirmata dal governatore della regione Attilio Fontana e dal ministro della Salute Speranza sarebbe stata inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia in attesa della sua ...

