Coprifuoco nel Lazio | torna l' autocertificazione | ecco il pdf da scaricare per uscire dopo le 24

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Con ilnelche sta per essere varato dal presidente della Regione Nicola Zingarettianche una vecchia conoscenza dei tempi del lockdown: l'. Nella bozza del provvedimento che aspetta la firma del governatore ci sarebbe anche l'per gli spostamenti necessari (lavoro, salute ed emergenza) esentati dal divieto di spostamenti che sarà in vigore dalle 24 alle 5 del mattino. L'ordinanza che sarà siglata questa sera, secondo quanto si apprende, prevede infatti ilda mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da ...