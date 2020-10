Coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5 a partire da venerdì | torna l' autocertificazione | scuola a distanza al 50% per le superiori

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelda mezzanotte5 ada;. La Regione ha firmato un'ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le ore 24. A...

fanpage : ?? Ultim'ora Blocco della circolazione anche nel Lazio - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - petergomezblog : Il governo dà l’ok alla #Lombardia: coprifuoco in Regione, dalle 23 stop attività e spostamenti. Centri commerciali… - VinzBis : Coronavirus, anche nel Lazio il coprifuoco notturno: stop a spostamenti dalle 24 alle 5. Zingaretti e Speranza firm… - figliocomunista : Nel #Lazio #coprifuoco dalle 24.00. Io alle 22.00: -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco nel

“In questi mesi – prosegue – il nostro lavoro è stato costante, non ci siamo mai fermati e grazie alla collaborazione di tutti nel Lazio solo ad ottobre sono stati effettuati 300mila tamponi, oltre ...Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia (+50% rispetto a ieri) mentre aumenta il numero delle regioni che decidono il coprifuoco: alla Lombardia che parte per prima domani sera (fino al 13 ...