Coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5 a partire da venerdì: torna l'autocertificazione, didattica a distanza al 50% per le superiori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nel Lazio Coprifuoco da mezzanotte alle 5 a partire da venerdì. La Regione firmerà in serata, un'ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelda mezzanotte5 ada;. La Regione firmerà in serata, un'ordinanza per introdurre lo stop agli spostamenti non necessari dopo le...

fanpage : ?? Ultim'ora Blocco della circolazione anche nel Lazio - myrtamerlino : Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca… - petergomezblog : Il governo dà l’ok alla #Lombardia: coprifuoco in Regione, dalle 23 stop attività e spostamenti. Centri commerciali… - luca_pasello : RT @CriticaScient: Il coprifuoco notturno per limitare i contagi non funziona, funziona invece benissimo per limitare i diritti civili. Lo… - AlessandraMQ : RT @CriticaScient: Il coprifuoco notturno per limitare i contagi non funziona, funziona invece benissimo per limitare i diritti civili. Lo… -