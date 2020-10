Coprifuoco | ‘Misura necessaria per proteggere Milano Napoli e Roma’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Scatta il Coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania. Walter Ricciardi del Ministero della Salute parla di situazione dei capoluoghi nera. Il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, lancia l’allarme su Milano, Roma e Napoli. Il Coprifuoco è scattato già in Lombardia ed ora interessa pure Lazio e Campania, e molto probabilmente pure la Sardegna. … L'articolo Coprifuoco ‘Misura necessaria per proteggere Milano Napoli e Roma’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Scatta ilin Lombardia, Lazio e Campania. Walter Ricciardi del Ministero della Salute parla di situazione dei capoluoghi nera. Il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, lancia l’allarme su, Roma e. Ilè scattato già in Lombardia ed ora interessa pure Lazio e Campania, e molto probabilmente pure la Sardegna. … L'articolo‘Misurapere Roma’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VoltItalia : ?23-05 serrande abbassate in Lombardia e Campania per fermare i contagi. É una misura che non aggredisce il vero p… - RaiNews : La misura resta in vigore fino al 13 novembre #coronavirus #coprifuoco #Lombardia - maryberti2 : RT @GagliardoneS: Il coprifuoco quale misura 'simbolica' capito? Necessaria a contenere la diffusione della felicità più che il virus.. St… - cesarebrogi1 : RT @manginobrioches: Ecco, questa è la gente che da mesi continua a dire 'basta, siete ipocondriaci', a ostacolare ogni misura e spingere a… - La7tv : #ottoemezzo Il Direttore de Il Giornale @alesallusti sul #coprifuoco in Lombardia: 'E' l'ultima misura possibile pe… -