Coprifuoco Lombardia, l'ordinanza: autocertificazione per spostarsi, Dad e chiusure negozi al dettaglio nei megastore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lombardia e Campania istituiscono il Coprifuoco, una misura che porta con sé anche un'inevitabile conseguenza: il ritorno dell'autocertificazione. L'abbiamo conosciuta a... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 ottobre 2020)e Campania istituiscono il, una misura che porta con sé anche un'inevitabile conseguenza: il ritorno dell'. L'abbiamo conosciuta a...

DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - MediasetTgcom24 : Lombardia: firmata ordinanza, coprifuoco da 23 alle 5 - monster_chonja : RT @millmr: Il coprifuoco certo, ma poi a tradimento in #Lombardia, nell'ultima delibera, infilano - tüch énsema, dal Fontana al trio Sala,… - Eugenio85428611 : RT @Libero_official: Il leghista #Centinaio pronto a violare il #coprifuoco in #Lombardia: 'Una cag*** pazzesca. Vado in strada a passeggia… -