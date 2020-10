Coprifuoco in Lombardia, ritorna l’obbligo dell’autocertificazione. Come funziona? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La bozza di ordinanza che rende operativo il Coprifuoco in tutta la Lombardia è stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il documento è stato inviato all’Anci e ai sindaci di 12 capoluoghi per la valutazione. Come spiegavamo ieri, rende operativo dal 22 ottobre fino al 13 novembre: la chiusura di tutte le attività; il divieto agli spostamenti delle persone dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Con il Coprifuoco in Lombardia ritorna l’autocertificazione. Il modello è ancora quello del 25 marzo 2020: bisogna aspettare il sito della Regione e Viminale per eventuale nuova scrittura. I cittadini con queste nuove restrizioni si potranno spostare solo per comprovate esigenze lavorative, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La bozza di ordinanza che rende operativo ilin tutta laè stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il documento è stato inviato all’Anci e ai sindaci di 12 capoluoghi per la valutazione.spiegavamo ieri, rende operativo dal 22 ottobre fino al 13 novembre: la chiusura di tutte le attività; il divieto agli spostamenti delle persone dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Con ilinl’autocertificazione. Il modello è ancora quello del 25 marzo 2020: bisogna aspettare il sito della Regione e Viminale per eventuale nuova scrittura. I cittadini con queste nuove restrizioni si potranno spostare solo per comprovate esigenze lavorative, ...

