Coprifuoco in Lombardia, firmata l’ordinanza: dalle 23 alle 5 spostamenti solo per esigenze lavorative, urgenze e motivi di salute (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì in Lombardia. Il governatore Attilio Fontana, dopo la ‘convocazione’ di Matteo Salvini, ha firmato l’ordinanza, insieme al ministro della salute Roberto Speranza, che consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Le norme saranno valide fino al 13 novembre 2020. L'articolo Coprifuoco in Lombardia, firmata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020)235 a partire da giovedì in. Il governatore Attilio Fontana, dopo la ‘convocazione’ di Matteo Salvini, ha firmato l’ordinanza, insieme al ministro dellaRoberto Speranza, che consenteglimotivati da comprovateo situazioni di necessità o d’urgenza ovvero perdi, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli. Le norme saranno valide fino al 13 novembre 2020. L'articoloin...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - MarisaDenaro71 : @berenicegalatea sei pronta? ....e cosi tornano le autocertificazioni.... tanto rimango a casa. - PencoG : RT @Corriere: Coprifuoco in Lombardia, la bozza dell’ordinanza: si parte giovedì 22 ottobre, servirà... -