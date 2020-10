Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino Per spostarsi servirà l’autocertificazione Il testo dell’ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si può spostare soltanto per «comprovate esigenze lavorative». È l’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza Leggi su corriere (Di mercoledì 21 ottobre 2020)235 delsuccessivo ci si può spostare soltanto per «comprovate esigenze lavorative». È l’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza

