Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino: firmata l'ordinanza Per spostarsi servirà l'autocertificazione dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si può spostare soltanto per «comprovate esigenze lavorative». È l'ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza

