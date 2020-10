Coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia, firmata ordinanza anti-Covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – ‘Coprifuocò in Lombardia dalle 23 alle 5 che prevede spostamenti soltanto per “comprovate esigenze lavorative” o “motivi di salute”, a partire da domani 22 ottobre. Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, valida fino al 13 novembre 2020, per arginare la seconda ondata pandemica da Covid-19. E’ in ogni caso consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza ma sarà necessaria una autocertificazione, altrimenti si incorrerà in sanzioni, che sono analoghe a quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza coronavirus. (ITALPRESS). su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – ‘Coprifuocò in235 che prevede spostamenti soltanto per “comprovate esigenze lavorative” o “motivi di salute”, a partire da domani 22 ottobre. Lo prevede l’oggi dal presidente della RegioneAttilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, valida fino al 13 novembre 2020, per arginare la seconda ondata pandemica da-19. E’ in ogni caso consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza ma sarà necessaria una autocertificazione, altrimenti si incorrerà in sanzioni, che sono analoghe a quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza coronavirus. (ITALPRESS). su ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - infoitinterno : Coprifuoco dalle 23 alle 5: è ufficiale Le misure valide fino al 13 novembre - infoitinterno : Ufficiale il coprifuoco in Lombardia da domani sera, tutti in casa dalle 23 alle 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco dalle Coronavirus, Fontana firma l’ordinanza: coprifuoco dalle 23 alle 5 Il Secolo XIX Coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia, firmata ordinanza anti-Covid

MILANO (ITALPRESS) – ‘Coprifuocò in Lombardia dalle 23 alle 5 che prevede spostamenti soltanto per “comprovate esigenze lavorative” o “motivi di salute”, a partire da domani 22 ottobre. Lo prevede ...

Coprifuoco in Lombardia, firmata l’ordinanza: divieto di spostamenti dalle 23 alle 5

Il testo porta la doppia firma del Governatore lombardo Attilio Fontana e del ministro della Salute Roberto Speranza e introduce limitazioni agli spostamenti Su tutto il territorio regionale lombardo ...

MILANO (ITALPRESS) – ‘Coprifuocò in Lombardia dalle 23 alle 5 che prevede spostamenti soltanto per “comprovate esigenze lavorative” o “motivi di salute”, a partire da domani 22 ottobre. Lo prevede ...Il testo porta la doppia firma del Governatore lombardo Attilio Fontana e del ministro della Salute Roberto Speranza e introduce limitazioni agli spostamenti Su tutto il territorio regionale lombardo ...