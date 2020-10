Coprifuoco anche in Lazio, pronta l’ordinanza: Roma si fermerà a mezzanotte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) anche la regione Lazio verso il Coprifuoco. Infatti dovrebbe essere siglata già questa sera un’ordinanza della Regione Lazio che prevede il Coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo. Il provvedimento avrebbe una validità di trenta giorni. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020)la regioneverso il. Infatti dovrebbe essere siglata già questa sera un’ordinanza della Regioneche prevede ildaalle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo. Il provvedimento avrebbe una validità di trenta giorni.

