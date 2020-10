Coppie gay | papa Francesco | Sì a legge sulle unioni civili

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)Boezi Ilapre al sostegno della Chiesa per le leggitra persone omossessuali. La novità che arriva da un documentario Una dichiarazione che farà discutere, in un contesto culturale già particolarmente interessato da contrasti interni e da polemiche:si è espresso in maniera favorevole rispetto alle. Il virgolettato di Jorge Mario Bergoglio deriva dalla visione di un documentario andato in onda nel corso del Festival del Cinema di Roma: "Le persone omosessuali - ha fatto presente il pontefice - hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice ...