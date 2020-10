Copagri Lombardia: “Il divieto per gli alcolici avrà serie ripercussioni sul settore vitivinicolo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Pur condividendo pienamente la stringente necessità di mettere in campo ogni possibile intervento finalizzato a limitare e a contenere la drammatica diffusione del Coronavirus, nella Lombardia così come nel resto del Paese, non possiamo fare a meno di rappresentare le gravi criticità derivanti da alcune disposizioni contenute nella recente ordinanza della Regione Lombardia recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Lombardia Roberto Cavaliere, dando voce alle numerose preoccupazioni emerse da diverse cantine associate, che lamentano un drammatico calo delle vendite. “Ci riferiamo, in particolare, alle limitazione inerenti agli orari delle attività di somministrazione di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Pur condividendo pienamente la stringente necessità di mettere in campo ogni possibile intervento finalizzato a limitare e a contenere la drammatica diffusione del Coronavirus, nellacosì come nel resto del Paese, non possiamo fare a meno di rappresentare le gravi criticità derivanti da alcune disposizioni contenute nella recente ordinanza della Regionerecante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Lo sottolinea il presidente dellaRoberto Cavaliere, dando voce alle numerose preoccupazioni emerse da diverse cantine associate, che lamentano un drammatico calo delle vendite. “Ci riferiamo, in particolare, alle limitazione inerenti agli orari delle attività di somministrazione di ...

zazoomblog : Copagri Lombardia: “Il divieto per gli alcolici avrà serie ripercussioni sul settore vitivinicolo” - #Copagri… - CopagriLomb : RT @Agricolae1: #Covid, @CopagriLomb @Copagri : da divieto vendita alcolici @RegLombardia @FRolfi serie ripercussioni su comparto vitivinic… - Agricolae1 : #Covid, @CopagriLomb @Copagri : da divieto vendita alcolici @RegLombardia @FRolfi serie ripercussioni su comparto v… - CopagriLomb : RT @Agricolae1: #Latte, @Copagri @CopagriLomb : appello al @Europarl_IT per sostenere proposta #EricAndrieu - Agricolae1 : #Latte, @Copagri @CopagriLomb : appello al @Europarl_IT per sostenere proposta #EricAndrieu -

Ultime Notizie dalla rete : Copagri Lombardia Copagri Lombardia: divieto vendite alcolici pesa su comparto askanews Coldiretti: l’accordo sul prezzo del latte è il migliore possibile

LA POLEMICA È arrivato il momento che le altre organizzazioni agricole decidano di entrare nel merito delle questioni facendo scelte coraggiose e responsabili. Continuare a rifiutare di assumersi le p ...

LA POLEMICA È arrivato il momento che le altre organizzazioni agricole decidano di entrare nel merito delle questioni facendo scelte coraggiose e responsabili. Continuare a rifiutare di assumersi le p ...