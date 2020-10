Contributi affitto | il Parlamento ha ascoltato le richieste ma il governo resta indifferente

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da luglio ad ottobre 2020 ilè stato investito diaffinché la questione casa fosse affrontata in maniera strutturale e senza consumo di suolo. Del resto le almeno 600.000di contributopresentate in Italia alle quali è stato risposto o con cifre irrisorie dopo sei mesi o senza erogare alcun contributo hanno reso l’aria, nel settore delle locazioni, incandescente. La mancanza quasi totale diaffitti potrebbe dare vita a migliaia didi ulteriori sfratti per morosità. Il, devo dire, è stato attento a questedi intervento e nel passaggi parlamentari del Def 2020, delle priorità del Recovery Fund e della Nadef (la nota di ...

Il Fatto Quotidiano

Da ieri è aperto l’Avviso pubblico per la concessione di contributi ad inquilini morosi incolpevoli che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non siano stati più in grado di garantire il pagamen ...La pandemia ha reso ancora più urgente la necessità di politiche abitative idonee a tutelare un bene primario: la casa. In questa direzione i Comuni dell’Unione Terre d’Argine hanno approvato un nuovo ...