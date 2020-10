Conte e la telefonata ai Ferragnez: anche Elvis nel 1956 si vaccinò in diretta per convincere gli americani (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La decisione di Giuseppe Conte di telefonare a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere di fare un video per convincere i più giovani ad indossare la mascherina ha suscitato reazioni contrastanti. Se da una parte molte persone, specialmente tra i sostenitori del governo, ritengono che l’intuizione del presidente del Consiglio sia a dir poco “geniale”, … L'articolo Conte e la telefonata ai Ferragnez: anche Elvis nel 1956 si vaccinò in diretta per convincere gli americani NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La decisione di Giuseppedi telefonare a Fedez e Chiara Ferragni per chiedere di fare un video peri più giovani ad indossare la mascherina ha suscitato reazioni contrastanti. Se da una parte molte persone, specialmente tra i sostenitori del governo, ritengono che l’intuizione del presidente del Consiglio sia a dir poco “geniale”, … L'articoloe laainelsi vaccinò inpergliNewNotizie.it.

AndreaScanzi : La polemica sulla telefonata di #Conte a #Ferragni é #Fedez è di una demenza che non ha pari. Ha già tutto #Burioni… - carlosibilia : 'Conte ci ha chiesto un aiuto per sensibilizzare all'uso delle mascherine' Il messaggio di Fedez ai suoi followers,… - HuffPostItalia : Burioni: 'La telefonata di Conte ai Ferragnez? Nel '56, gli Usa salvi col vaccino di Elvis in tv' - Stefytassinari : RT @catlatorre: Io sulla telefonata di Conte ai coniugi Ferragni-Fedez la penso così: fossi la Presidente del Consiglio telefonerei anche a… - Bucciaa : RT @catlatorre: Io sulla telefonata di Conte ai coniugi Ferragni-Fedez la penso così: fossi la Presidente del Consiglio telefonerei anche a… -