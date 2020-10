Conte al Senato | “Massima precauzione | ma oggi siamo preparati”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ finita poco fa l’informativa aldel presidente del Consiglio Giusepperiguardo all’ultimo Dpcm del 18 ottobre. Il testo sarà in vigore fino al 13 novembre, e al suo interno sono state inserite nuove misure volte alnimento del Coronavirus. “L’Italia èin una situazione diversa: prima non avevamo mascherine, test diagnostici e terapie intensive a sufficienza.più preparati”, ha detto durante l’intervento. >>Leggi anche: Coprifuoco in tutta Italia, resta ancora un’ipotesi: per ora stretta in alcune regioni Nuovo Dpcm, l’informativa diinNon è escluso che, prima della scadenza del Dpcm, possano essere prese delle ...