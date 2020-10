Contagi raddoppiati in Lombardia: 4.126 in un giorno, a Milano sono 1.858 Focolaio al Sacco: casi tra medici e infermieri (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi, mercoledì 21 ottobre, crescita dei nuovi positivi al coronavirus in Lombardia e a Milano. 36.416 i tamponi effettuati Leggi su corriere (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Oggi, mercoledì 21 ottobre, crescita dei nuovi positivi al coronavirus ine a. 36.416 i tamponi effettuati

Più che raddoppiati i contagi da Sars-Cov-2 in Lombardia e quasi raddoppiati nella provincia di Milano: i nuovi positivi comunicati nelle ultime 24 ore sono 4.126 e 1.858. 36.416 i tamponi eseguiti in ...

Il presidente Conte e il paese

La sensazione sempre più netta è che il presidente Conte non riesca più a governare il paese alle prese, ormai, con una seconda ondata del COVID che, come nel gioco dell’oca, potrebbe riportarci alla ...

