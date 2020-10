Contagi alla scuola Direttissima Castiglione: ritorno sui banchi, ma non per tutti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) scuola e covid, focolaio a Castiglione dei Pepoli: 18 alunni positivi in 5 classi, chiuso l'istituto 14 ottobre 2020 Castiglione, tamponi nell'Istituto 'Caduti Direttissima': 'Trovati 5 positivi, ... Leggi su bolognatoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020)e covid, focolaio adei Pepoli: 18 alunni positivi in 5 classi, chiuso l'istituto 14 ottobre 2020, tamponi nell'Istituto 'Caduti': 'Trovati 5 positivi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi alla Coronavirus nel mondo, la Spagna supera un milione di casi: primo Paese nell'Europa occidentale la Repubblica Covid. Stretta nelle Regioni, Lombardia, Lazio, Campania. "Pronte a chiusure". Il dettaglio

Covid. Stretta nelle Regioni, Lombardia, Lazio, Campania. Aumenta la didattica a distanza, altre pronte a chiusure ROMA, 21 OTT - Con l'aumento dei contagi, crescono e si fanno più stringenti le mis ...

Si va verso il coprifuoco nazionale: nuovo Dpcm entro domenica

Alla luce dell’evoluzione dell’emergenza coronavirus, non si esclude che entro domenica possa essere firmato un nuovo dpcm per uniformare a livello nazionale le misure finora prese da alcune regioni.

