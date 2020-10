Confini Italia-Francia, il “disappunto” della Farnesina sulle misure del Monte Bianco: “Non hanno effetto, non le riconosciamo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Su istruzione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l’ambasciata a Parigi ha espresso formalmente alle autorita’ francesi il “forte disappunto” Italiano per le misure di protezione del sito naturale del Monte Bianco adottate dalla prefettura dell’Alta Savoia e che hanno investito anche territori sotto sovranita’ Italiana. Nella nota ufficiale trasmessa alle autorita’ francesi, fa sapere la Farnesina, il ministero degli Esteri ha ricordato che la parte francese aveva espresso la propria disponibilita’ ad affrontare queste questioni all’interno della Commissione mista che si occupa della manutenzione dei Confini. In questo quadro il ministro Di Maio ha tenuto ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Su istruzione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l’ambasciata a Parigi ha espresso formalmente alle autorita’ francesi il “forte disappunto”no per ledi protezione del sito naturale deladottate dalla prefettura dell’Alta Savoia e cheinvestito anche territori sotto sovranita’na. Nella nota ufficiale trasmessa alle autorita’ francesi, fa sapere la, il ministero degli Esteri ha ricordato che la parte francese aveva espresso la propria disponibilita’ ad affrontare queste questioni all’internoCommissione mista che si occupamanutenzione dei. In questo quadro il ministro Di Maio ha tenuto ...

