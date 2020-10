Confesercenti | ristorazione colpita da parole Spadafora

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Fatto salvo che siamo favorevoli alla prosecuzione delle attivita’ sportive come palestre e piscine, che regolarmente ottemperano ai protocolli ministeriali, spiace che il ministro dello Sport abbia detto che ‘si rischia andando al ristorante’.” “Laitaliana, tra i settori piu’ colpiti dall’emergenza pandemica, ha dimostrato in questi mesi di saper essere eccellenza anche nel rispetto delle normative anti Covid.” “Misurazione della temperatura all’ingresso, distanziamento all’interno dei locali, personale di sala e di cucina munito dei dispositivi di protezione individuale, fino alle recenti avvertenze sul consumo al tavolo dopo le 18, non piu’ di sei persone sedute e l’esposizione all’entrata del cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse ...