Confesercenti Campania, Schiavo: Il coprifuoco alle 23 mazzata letale per i ristoratori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulteriore mazzata che mette in ginocchio le nostre attività di ristorazione”. Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali. Il suo giudizio è lapidario: “L’effetto immediato è la chiusura, attuale o futura, di tante aziende. Allo stato attuale quasi 5700 imprese hanno chiuso solo a Napoli e provincia, circa 3700 hanno cambiato la proprietà, 108, sempre con riferimento a Napoli e provincia, sono fallite e centinaia si devono difendere da procedure di fallimento richieste da chi non ha avuto il pagamenti dei fitti. La ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Con il23 i nostrisono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulterioreche mette in ginocchio le nostre attività di ristorazione”. Vincenzo, presidente dellacommenta le ultime ordinanze regionali. Il suo giudizio è lapidario: “L’effetto immediato è la chiusura, attuale o futura, di tante aziende. Allo stato attuale quasi 5700 imprese hanno chiuso solo a Napoli e provincia, circa 3700 hanno cambiato la proprietà, 108, sempre con riferimento a Napoli e provincia, sono fallite e centinaia si devono difendere da procedure di fallimento richieste da chi non ha avuto il pagamenti dei fitti. La ...

ExPartibus : Confesercenti Campania: coprifuoco alle 23 letale per ristorazione - - pietro_riccio : Confesercenti Campania: coprifuoco alle 23 letale per ristorazione - - Quasimezzogiorn : #Bar e #ristoranti chiusi alle 23, #Confesercenti Campania: “E’ una mazzata per le nostre #aziende” - teleischia : COPRIFUOCO IN CAMPANIA. CONFESERCENTI: “UNA MAZZATA PER LE NOSTRE AZIENDE” - Agenparl : CONFESERCENTI CAMPANIA, SCHIAVO: «IL COPRIFUOCO ALLE 23 È UNA MAZZATA LETALE PER LE NOSTRE AZIENDE DI RISTORAZIONE»… -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Campania COPRIFUOCO IN CAMPANIA. CONFESERCENTI: “UNA MAZZATA PER LE NOSTRE AZIENDE” TeleIschia Confesercenti Campania, Schiavo: Il coprifuoco alle 23 mazzata letale per i ristoratori

“Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulteriore mazzata che mette in ginocchio le nostre attivit ...

Bufera Covid su imprese e occupazione. Confcommercio e Confesercenti chiede un confronto urgente con De Luca

NAPOLI – “Nei giorni scorsi centinaia di imprese hanno sospeso l’attività e tantissime altre si apprestano a farlo, per l’oggettiva impossibilità di far fronte a tutti gli impegni in uno scenario dese ...

“Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulteriore mazzata che mette in ginocchio le nostre attivit ...NAPOLI – “Nei giorni scorsi centinaia di imprese hanno sospeso l’attività e tantissime altre si apprestano a farlo, per l’oggettiva impossibilità di far fronte a tutti gli impegni in uno scenario dese ...