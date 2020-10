Confesercenti Campania: “Il coprifuoco alle 23 è una mazzata” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania commenta le ultime ordinanze regionali: «Con il coprifuoco alle 23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulteriore mazzata che mette in ginocchio le nostre attività di ristorazione. Bisogna tener conto che il 70% delle attività commerciali, ad esempio, ha contenziosi aperti con i proprietari dei locali sul pagamento dei fitti. Noi di Confesercenti chiederemo, attraverso anche l’attività della nostra giunta nazionale, allo Stato la sospensione del pagamento di fitti, tasse e di ogni atto o processo aperto nei confronti delle imprese. Se non c’è economia, non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vincenzo Schiavo, presidentecommenta le ultime ordinanze regionali: «Con il23 i nostri ristoratori sono obbligati a non accettare più clienti oltre le 22. Se questo dovesse avvenire sarebbe un’ulteriore mazzata che mette in ginocchio le nostre attività di ristorazione. Bisogna tener conto che il 70% delle attività commerciali, ad esempio, ha contenziosi aperti con i proprietari dei locali sul pagamento dei fitti. Noi dichiederemo, attraverso anche l’attività della nostra giunta nazionale, allo Stato la sospensione del pagamento di fitti, tasse e di ogni atto o processo aperto nei confronti delle imprese. Se non c’è economia, non ...

