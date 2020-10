Conferenza stampa Fonseca | «Sono soddisfatto del nostro progetto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pauloha parlato alla vigilia di Young Boys-Roma Paulo, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia dell’esordio stagionale in Europa League in casa dello Young Boys.– «del. È importante avere calciatori esperti e giovani come Villar, Carles Perez e altri che abbiamo in squadra. Nel caso di Villar e Perezpiù adattati alcalcio egiocatori in cui noi abbiamo fiducia per il presente e futuro». SOCIETA – «Stiamo lavorando insieme con l’obiettivo di fare la Roma più forte ogni giorno che passa. Siamo ...