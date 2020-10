Concorso Prefettura 2019, 200 posti: rinviato diario preselettiva e banca dati a novembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il diario della preselettiva e la banca dati dei quesiti del Concorso Prefettura 2019 sarebbero dovute uscire il 20 ottobre ma, con un avviso in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto un ulteriore rinvio. Prossima data: il 13 novembre. Ricordiamo che nel bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale speciale Concorsi ed Esami n.91 del 19 novembre 2019, sono stati autorizzati 200 posti della carriera prefettizia. L’inserimento sarà alla qualifica iniziale presso le Prefetture, ovvero gli Uffici territoriali del Governo individuate solamente al termine del corso di formazione iniziale. Al Concorso Prefetti 2019 possono accedere individui di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildellae ladei quesiti delsarebbero dovute uscire il 20 ottobre ma, con un avviso in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto un ulteriore rinvio. Prossima data: il 13. Ricordiamo che nel bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale speciale Concorsi ed Esami n.91 del 19, sono stati autorizzati 200della carriera prefettizia. L’inserimento sarà alla qualifica iniziale presso le Prefetture, ovvero gli Uffici territoriali del Governo individuate solamente al termine del corso di formazione iniziale. AlPrefettipossono accedere individui di ...

Il diario della preselettiva e la banca dati dei quesiti del Concorso Prefettura 2019 sarebbero dovute uscire il 20 ottobre ma, con un avviso in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto un ulteriore ...

Il diario della preselettiva e la banca dati dei quesiti del Concorso Prefettura 2019 sarebbero dovute uscire il 20 ottobre ma, con un avviso in Gazzetta Ufficiale, è stato disposto un ulteriore ...