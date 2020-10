Commissario Arcuri | Presto potremo fare 200 mila tamponi al giorno

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - "Daremo alle regioni moltola possibilità di arrivare a 200al": lo ha assicurato ilall'emergenza Covid, Domenico, in un'intervista al Corriere della Sera. Perè necessario chiedere "un coinvolgimento pieno" di medici di base e pediatri a cui occorre dare gli strumenti per "una ritrovata centralità della medicina di territorio". "I medici di base devono poteri test nelle case e curare lì il più possibile i malati, visto che ormai i protocolli sono standardizzati", ha insistito il, "non serve più portare le persone in ospedale solo perché hanno 38 di febbre". "Il drive in ...