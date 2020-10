Come sono nati gli Special di Halloween dei Simpson? 15 curiosità sugli episodi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Citazioni, parodie, scene spassose e momenti diventati semplicemente iconici: gli episodi di Halloween con protagonista la famiglia Simpson nascondono numerosi motivi di interesse. Ecco i più importanti. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Citazioni, parodie, scene spassose e momenti diventati semplicemente iconici: glidicon protagonista la famiglianascondono numerosi motivi di interesse. Ecco i più importanti.

LiaQuartapelle : Fontana e Gallera a 8 mesi dall’inizio dell’emergenza non sono in grado di fornire agli operatori sanitari del Sacc… - luigidimaio : Sul Mes bisogna dire ai cittadini come stanno realmente le cose. I miliardi di cui si parla non sono una valigia pi… - GiuseppeConteIT : (4/4) Sono fiducioso che l’intera comunità nazionale saprà esprimere, anche questa volta, come accaduto in occasion… - Phi72986731 : @GiorgiaMeloni La museruola appesa come un orecchino e il toccar di gomito sono inguardabili. Poteva essere una cosa seria, invece..... - stoccafesso : @Trinacria____ Ok ?? non ne sono convinto ?? , ma vabe ,fate come cazzo vi pare ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Come sono ‘Sex and The City’, ecco come sono cambiati i protagonisti negli anni! Isa e Chia Sono 4 i nuovi positivi nelle scuole della provincia di Imperia

Come da protocollo, attivata l'indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Ner ...

Il sindaco Prestanti annuncia: "Sono positivo al Covid"

CARMIGNANO. Il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, ha annunciato nella serata di oggi, 21 ottobre, di essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha fatto con un post pubblicato sul proprio profil ...

Come da protocollo, attivata l'indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Ner ...CARMIGNANO. Il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, ha annunciato nella serata di oggi, 21 ottobre, di essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha fatto con un post pubblicato sul proprio profil ...