Come sarà il futuro del lavoro? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I tempi in cui parlare di futuro del lavoro significava discutere di robot che spazzano via gli esseri umani da fabbriche, uffici e negozi sembrano lontani secoli. Inevitabile, visto che in questa particolare fase storica le preoccupazioni legate alla sfera economica e professionale sono di stampo ben diverso. La pandemia ha infatti provocato una recessione mondiale e ha sconvolto abitudini pluridecennali, innescando quello che è stato definito “il più grande esperimento lavorativo di tutti i tempi”: lo smart working su scala globale. Un esperimento che potrebbe radicalmente trasformare l’attuale modello metropolitano (fondato su poche città superstar dall’enorme capacità attrattiva) e conseguentemente tutta l’economia dei servizi che attorno a esse ruota. “Che si viva nello ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I tempi in cui parlare didelsignificava discutere di robot che spazzano via gli esseri umani da fabbriche, uffici e negozi sembrano lontani secoli. Inevitabile, visto che in questa particolare fase storica le preoccupazioni legate alla sfera economica e professionale sono di stampo ben diverso. La pandemia ha infatti provocato una recessione mondiale e ha sconvolto abitudini pluridecennali, innescando quello che è stato definito “il più grande esperimento lavorativo di tutti i tempi”: lo smart working su scala globale. Un esperimento che potrebbe radicalmente trasformare l’attuale modello metropolitano (fondato su poche città superstar dall’enorme capacità attrattiva) e conseguentemente tutta l’economia dei servizi che attorno a esse ruota. “Che si viva nello ...

NicolaPorro : Lo fa a spese dell’Italia, ma #Conte si gioca bene le sue carte politiche: @RicoAlessandro spiega come ha messo all… - chetempochefa : Domani a #CTCF sarà nostro ospite il leader di @Azione_it, @CarloCalenda. Vi aspettiamo, come ogni domenica, alle… - CarloCalenda : Ci sarà anche se io non fossi candidato. Tra l’altro il termine periferie (periferico) mette in ombra il fatto che… - Giocoleria1 : @agorarai @RaiTre @beghin_t : il reddito di cittadinanza funziona da 2 anni. In 5 anni sarà perfetto come è stato… - eatyourveggiesz : Sarà anche come dice Bersani che gli anestesisti non li trovi al mercato però insomma qualcosa in più in ambito san… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Wall Box Dal Design Personalizzato E Ricarica Omaggio Per I Proprietari Dell'hypercar Battista Fortune Italia